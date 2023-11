Die Causa Sim-Campus Eisenerz bleibt weiter ein heißes politisches Eisen. Der Landesrechnungshof (LRH) hatte vergangene Woche den Prüfbericht zum Simulationszentrum präsentiert. Daraus geht hervor, dass unter anderem der Verkaufsprozess des Spitals „mangelhaft“ war. „Es fand weder eine entsprechende Würdigung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Käuferin statt, noch wurde eine Sicherstellung des Kaufpreises gefordert“, so der LRH. In der Folge entflammte der Streit um die Höhe des damaligen Kaufpreises neu - der Käufer fühlt sich vom Land geprellt.

Am Dienstag haben die FPÖ und Grüne eine Sondersitzung des Landtags beantragt, die Sitzung muss innerhalb von fünf Werktagen stattfinden. Die beiden Oppositionsparteien wollen LH Christopher Drexler (ÖVP) mit „unangenehmen Fragen“ konfrontieren, heißt es. Lambert Schönleitner, Kontrollsprecher der Grünen, kritisiert die Landesregierung und spricht von möglichem „Amtsmissbrauch“ und „Bilanzfälschung“. „Sollte die Landesregierung tatsächlich an einer Konkursverschleppung mitgewirkt haben, ist das ein riesiger Skandal“, so Schönleitner. Diesem Vorwurf tritt das Land entschieden dagegen.

Strafrechtliche Dimension?

Unterstützung kommt von der FPÖ. Dort habe man bereits von Anfang an die Schließung des Spitals in Eisenerz kritisiert. „Wichtig ist nun, dass Landeshauptmann Drexler den Bürgern Rede und Antwort steht, immerhin scheint die Causa auch eine strafrechtliche Dimension zu bekommen“, sagt Klubobmann Mario Kunasek.

Die steirische KPÖ betonte indessen am Mittwoch, dass es Lösungen für Eisenerz brauche und die Frage nach der Verantwortung konkreter Politiker für diese Entwicklung sei mehr als berechtigt: „Die Spitzen der Landesregierung dürfen jetzt nicht nach dem Motto ‚Mein Name ist Hase - ich weiß von nichts‘ handeln“, so die Eisenerzer KPÖ-Stadträtin Anna Skender.

Insgesamt 2,62 Millionen Euro hat das Land in den Anfangsjahren in den laufenden Betrieb seiner Sim-Campus-Gesellschaft nachgeschossen. „Pandemiebedingt entfallene Einnahmen, die notwendige Sanierung des Standortes in Eisenerz und eine Reihe weiterer Faktoren brachten die SIMCAMPUS GmbH an den Rand einer Insolvenz“, resümiert der LRH unter der Leitung von Direktor Heinz Drobesch. Kurz bevor die Gesellschaft liquidiert werden sollte, trat plötzlich ein Unternehmer aus der Region auf den Plan und zeigte sein Kaufinteresse. Aber nicht nur der „mangelhafte“ Verkaufsprozess wird kritisiert, was sonst alles rund um den Sim-Campus schiefgelaufen ist, lesen Sie hier.