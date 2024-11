Scheifling ist blau. Hier hat die FPÖ fast die absolute Mehrheit geschafft. Die Hälfte der Wählerinnen und Wähler hat also blau gewählt. Wir haben uns in der rund 2100-Seelen-Gemeinde im Bezirk Murau umgehört, woran das liegen könnte – und sind auf unzufriedene Einwohner gestoßen. Eines vorweg: Mit der Politik in der ÖVP-Gemeinde hat das Ergebnis anscheinend nichts oder nur wenig zu tun, zumindest wenn es nach unserer kleinen Umfrage geht. Und selbst die Landespolitik dürfte nicht die Hauptrolle spielen, obwohl ein neuer Landtag gewählt wurde. Dafür aber die Bundespolitik – beziehungsweise die Entscheidung von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, die ÖVP mit der Regierungsbildung zu beauftragen und nicht die FPÖ.