„Das Klinikum Stainach ist ab heute Geschichte“, stellte der Liezener FPÖ-Bezirksparteiobmann Albert Royer am Wahlabend vollmundig fest. Leisere Worte kamen von FPÖ-Spitzenkandidat Mario Kunasek: „Ich möchte einmal den Plan B kennenlernen und wissen, was das kostet.“ Er spricht dabei vom Ausbau von Rottenmann und dem Erhalt von Schladming und Bad Aussee. „Zu dem, was jetzt auf dem Tisch liegt, gibt es von mir ein klares Nein.“