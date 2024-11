Um Punkt 16 Uhr waren die Auszählungsergebnisse aus dem Bezirk Liezen da, und wie erwartet ist die FPÖ als klarer Sieger hervorgegangen: Insgesamt errang die Partei rund um Spitzenkandidat Mario Kunasek 42,64 Prozent der Stimmen. Die besten Resultate mit über 50 Prozent der Stimmen fuhren die Blauen in folgenden Gemeinden ein: Rottenmann (63,23 Prozent), Trieben (53,13 Prozent), Ramsau (51,13 Prozent), Lassing (51,08 Prozent) und Schladming (51,00 Prozent).

Das Leitspital wurde dabei zum ausschlaggebenden Wahlfaktor, gehören doch gerade die beiden Krankenhaus-Standorte Rottenmann und Schladming zu den neuen FPÖ-Hochburgen.

ÖVP auf Platz zwei

Weit abgeschlagen hinter der FPÖ landete die ÖVP mit 22,35 Prozent, es folgen die SPÖ (19,97 Prozent), die Neos (6,56 Prozent), die Grünen (4,61 Prozent) und die KPÖ (3,87 Prozent). Am meisten verloren hat die ÖVP in Michaelerberg-Pruggern mit 22,79 Prozentpunkten, in Ramsau am Dachstein 20,14 Prozentpunkten und in Lassing mit 20,13 Prozentpunkten. Die SPÖ hat in Trieben mit 20,65 Prozent und in Rottenmann mit 19,82 Prozent die meisten Stimmen liegenlassen.

Bezirk Liezen wird blau

Der Bezirk Liezen verliert damit seine Zweiteilung und wird blau. Nur in der Leitspital-Gemeinde Stainach-Pürgg (40,3 Prozent) bleibt die ÖVP vorne, ebenso im benachbarten Wörschach (42,1 Prozent) und St. Gallen (36,5 Prozent), der Gemeinde des Landtagsabgeordneten Armin Forstner.

Die SPÖ kann sich noch in den traditionell roten Gemeinden Wildalpen (47,6 Prozent), Landl (39,4 Prozent) und Altenmarkt bei St. Gallen (47,7 Prozent) am ersten Platz halten. Die Wahlbeteiligung lag im Bezirk Liezen bei 69,60 Prozent.

Am Sonntag wurden die Steirerinnen und Steirer zum bereits dritten Mal im laufenden Jahr an die Wahlurne gebeten. Nach EU- und Nationalratswahl stand dieses Mal die Landtagswahl an. Steiermarkweit waren 941.509 Personen, im Bezirk Liezen 60.409 zur Stimmabgabe aufgerufen. Im Vergleich zum letzten weiß-grünen Urnengang im Jahr 2019 sank die Zahl der Wahlberechtigten damit um gut 14.000 beziehungsweise 1400 Personen.

Ihr aktives Wahlrecht ausüben konnten die Bewohner des flächenmäßig größten Bezirks Österreichs in insgesamt 96 Wahllokalen, die ihre Pforten frühestens um 7 Uhr öffneten und bis längstens 13 Uhr offenhielten. Viele machten auch von der Möglichkeit der Stimmabgabe per Wahlkarte Gebrauch. Steiermarkweit wurden 191.452 Wahlkarten ausgestellt, im Bezirk Liezen 14.798 – beinahe doppelt beziehungsweise mehr als doppelt so viele wie vor fünf Jahren. Die erste Hochrechnung gibt es gegen 16 Uhr, wenn in Graz die letzten Wahllokale schließen.

Spitzenkandidaten und Kandidaten aus dem Bezirk

Insgesamt neun Parteien traten bei der Wahl an, drei davon aber nur in einem Wahlkreis. ÖVP, SPÖ, FPÖ, Grüne, KPÖ und Neos stellten sich steiermarkweit dem Votum. Nur im Wahlkreis 1, der Graz und Umgebung umfasst, am Stimmzettel standen hingegen die impfkritischen Kleinparteien MFG und DNA sowie die Liste KFG, eine Abspaltung der Grazer FPÖ. Die Spitzenkandidaten: Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP), sein Stellvertreter Anton Lang (SPÖ), Mario Kunasek (FPÖ), Sandra Krautwaschl (Grüne), Claudia Klimt-Weithaler (KPÖ) und Niko Swatek (Neos).

Die Kreiswahlvorschläge für den Wahlkreis 4, die Obersteiermark mit den Bezirken Bruck-Mürzzuschlag, Leoben, Murau und Murtal sowie Liezen wiesen auch zahlreiche Kandidaten aus letzterem auf. So hatte etwa die ÖVP den St. Gallener Bürgermeister Armin Forstner auf Listenplatz zwei, für die SPÖ ging die Bad Ausseerin Michaela Grubesa als Nummer fünf ins Rennen. Die Freiheitlichen führten Bezirksparteiobmann Albert Royer aus Mitterberg-Sankt Martin auf Platz vier, die Grünen Lambert Schönleitner aus Hall bei Admont auf Platz zwei.

Rückblick auf die Landtagswahl 2019

Bei der letzten Wahl vor fünf Jahren sicherte sich die ÖVP mit 36,1 Prozent den Sieg. Die SPÖ landete mit 32,7 Prozent auf Platz zwei. Die FPÖ erreichte 16,7 Prozent, die Grünen 7,6, die KPÖ 5,8 und die Neos 4,5. Ähnlich die Reihung im Bezirk, nur dass hier die Neos vor der KPÖ lagen. Parteifarblich präsentierte sich der Bezirk zweigeteilt: die Gemeinden im Westen türkis, jene im Osten, mit Ausnahme von St. Gallen, wo die ÖVP gewann, rot.