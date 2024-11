Der Parkplatz im oststeirischen Grafendorf ist voll, im Rüsthaus wimmelt es von Uniformen: Feuerwehr, Rotes Kreuz, Blasmusik, Kameradschaftsbund. „Ich bin privilegiert, denn ich darf ständig neue Trachten kennenlernen“, freut sich Landeshauptmann Christopher Drexler. Kurze Pause, dann schiebt er nach: „Meistens sind sie grad‘ zufällig so alt, dass man sie dringend erneuern müsst‘.“

Schmunzeln im Raum. Der Regierungschef hat den Ton getroffen. Seine kurze Ode an die Volkskultur und das Ehrenamt klingt authentisch. Drexler nimmt sich Zeit, bestaunt höflich das 500.000 Euro teure Feuerwehrauto HLF 4 („Das hat nicht jeder!“) und bummelt von Tisch zu Tisch, um Kritik, Zuspruch und Anliegen einzusammeln. Vom Flutlicht für den Sportverein bis zum Kindergarten-Zubau ist alles dabei, was mit Steuergeld des Landes bezahlt werden kann. „Das Schönste für eine Gemeinde muss ja sein, wenn der Kindergarten zu klein wird“, merkt er väterlich an.

Äpfel und Kissinger

Die Zeiten, als er ein Bad in der Menge nur zögerlich antrat, sind beim 53-jährigen Juristen lange vorbei. Drexler ist zweifellos ein Intellektueller, sicher der beste Redner im Landtag und ein Politiker mit weitem Horizont. Er traf einst Bill Clinton, Henry Kissingers Memoiren stehen in seinem Büro. Nur sind das halt heutzutage Währungen von fraglichem Wert. Fast scheint es, als müssten Volksvertreter jeden Anflug von Brillanz verstecken, was natürlich viel übers politische Klima sagt. Die ÖVP teilte im Wahlkampf zur Sicherheit Äpfel aus und ließ Drexler bekennen: „Die Steiermark ist für mich Herzenssache.“

Der gebürtige Grazer galt parteiintern immer als Talent. Seit Jahrzehnten steht er auf der politischen Bühne – er war schon am Wahlabend 1991 dabei, als Josef Krainer die absolute ÖVP-Mehrheit verlor. Er kennt Sieg und Niederlagen. Und er weiß, dass er am Sonntag ein großes Erbe im schweren Gegenwind verteidigen muss. In den letzten Wochen wirkt er härter, aber er hat sehr diszipliniert an der Hoffnung festgehalten, dass Platz Eins für die ÖVP möglich sei. Für andere Planungen habe er „keine Kapazität“, lautete die Losung.

Einem Jungpolitiker gab Drexler einmal den Rat, man müsse als Mandatar immer mindestens ein Anliegen mehr haben als nur das eigene Fortkommen. Demgemäß hat er seine Partei über die Jahre mit vielen Ideen gequält, forderte früh die Senkung des Wahlalters, die Ehe für alle, eine „Sozialerbschaft“ für Junge.

Alle Sprossen der ÖAAB-Leiter

Dass der freche Jungspund einmal Landesparteichef wird, war stets nur eine Frage der Zeit, obwohl Drexler sich nie vordrängte. Vielmehr folgte er seinem erklärten Ziehvater Hermann Schützenhöfer getreulich auf jeder Sprosse der orthodoxen ÖAAB-Karriereleiter: Junge ÖVP, Arbeiterkammer, Landtagsmandat, Klubchef, Regierung.

Zwischendurch galt Drexler als „Landesrat für eh alles“, weil er schon acht Referate führte: Sport, Personal, Gesundheit, Pflege, Kultur, Europa, Wissenschaft und Forschung. Nur zum Agrarlandesrat hat er es nie gebracht, das hätte die innerparteiliche Toleranz überdehnt. Die Arbeit verrichtete er, bis aufs leidige Leitspital, recht friktionsfrei. Weshalb kürzlich ein Wiener Medium tadelnd anmerkte, dass der Landeswahlkampf leider keine Skandale bot. Und, muss man ergänzen: auch keine Visionen.

Verletzungen und Freude

Doch vielleicht ist gerade die überlange Vorbereitung aufs höchste Amt heute einer der Mühlsteine, die in Drexlers Rucksack liegen. Die Zeit und die vielen Schlachten haben nicht nur Scharten ins eigene Kerbholz geschlagen. Einst trat er noch als ungeschliffener Diamant ins Rampenlicht, konnte scharfkantig verletzen und erfreute sich am eigenen Funkeln. In den turbulenten Zeiten ab 2005, als die ÖVP frontal gegen die Mehrheits-SPÖ opponierte, war Drexler die schärfste Waffe.

Gegner mit weniger Sprachwucht brandmarkten ihn absichtsvoll als arrogant – ein Ruf, der hartnäckig an ihm klebt. In Wahrheit hat er sich stark verändert, wirkt im direkten Kontakt betont zugewandt und freut sich durchaus an kleinen Dingen, wenn etwa beim Weckruf der Marktmusikkapelle seines neuen Heimatortes Passail plötzlich 45 Leute in seiner „Kuch’l“ sitzen.

„So geht Politik“

Am Abend eines langen Wahlkampftages fährt der schwarze Dienst-Mercedes des Landeshauptmanns vor dem mondänen Headquarter des Kosmetikkonzerns Ringana in St. Johann in der Haide vor. Ein regionaler „Wirtschaftsgipfel“ ist anberaumt. „Die Unternehmerschaft steht tausendprozentig hinter dir“, versichert Wirtschaftsbund-Bezirkschef Christian Sommerbauer. Drexler bedankt sich mit politischer Wunschmusik: Sozialhilfe dürfe „kein Lebensmodell“ sein, ohne „ordentliche Leistungsanreize“ werde man der neuen Bundesregierung nicht zustimmen, Bürokratieabbau sei nötig.

Unter den Zuhörern ist der Versicherungsmakler Robert Kuntner, seit 40 Jahren Gemeinderat in Schäffern, wo die ÖVP 14 der 15 Mandate hält. Deshalb kann man den Orts-Schwarzen keinen Wunsch abschlagen. Der 1300-Seelen-Ort hat zwei Autobahnabfahrten, diskret finanziert aus Bedarfszuweisungen. Und weil Kuntner über die „Stoakogler“ den Autobus-Magnaten Dr. Richard kennt, gibt es beste Busverbindungen nach Wien.

„So geht Politik“, sagt Kuntner. „Müss’ ma halt hoffen, dass die FPÖ ned zu stark wird.“ – „Nicht hoffen“, entgegnet Drexler: „Wir müssen dafür arbeiten.“