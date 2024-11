Der Schnauzer bleibt. Um ihn nach drei Jahren abzurasieren, hätten die Landesroten Erste werden müssen. So lautete der Wetteinsatz von Florian Seifter, Landesgeschäftsführer der SPÖ. Aber Anton Lang und Co. rutschten am Sonntag auf Platz drei ab. Das Ergebnis war zwar weniger schlecht als bei der Nationalratswahl heuer. Aber sogar noch schlechter als bei der Landtagswahl vor fünf Jahren. Konsequenzen? Am Sonntag warf der Spitzenkandidat nicht das Handtuch. „Wahlergebnis 17 Uhr und um 19 Uhr räumt der Lang den Schreibtisch aus? So bin ich nicht“, hat der 65-Jährige zuletzt im Interview mit der Kleinen Zeitung erklärt. „Es gilt, was ich gesagt habe“, erklärte er sichtlich enttäuscht am Weg von der Grazer Burg in die Medienzentrale in der Alten Aula. Es wird wohl ein Abschied in Raten.