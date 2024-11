An einem Novemberabend in Schladming wahlzukämpfen ist eine einsame Angelegenheit. In der Nebensaison sind im Stadtkern kaum Menschen unterwegs, es ist dunkel und kalt. Neos- Spitzenkandidat Niko Swatek lässt sich davon nicht aufhalten. Direkt von einer TV-Wahlkampfkonfrontation aus Graz angereist, steuert er motiviert auf die wenigen Passanten zu. „Wir kämpfen um jede einzelne Stimme“, gibt er die Richtung vor. Mit Broschüren und Traubenzucker in der rosaroten Stofftasche.