In einer Videoserie begleitet Kleine-Zeitung-Redakteurin Simone Rendl die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten für die steirische Landtagswahl auf Spaziergängen an Orten, wo ihre Wurzeln sind oder sie sich besonders wohlfühlen. In Teil zwei nimmt NEOS-Spitzenkandidat Niko Swatek mit an die Murauen. Er spricht darüber, wie sein Sohn sein Leben verändert hat und was technische Physik mit seiner Polit-Karriere zu tun hat.