In einer Videoserie begleitet Kleine-Zeitung-Redakteurin Simone Rendl die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten für die steirische Landtagswahl auf Spaziergängen an Orten, wo ihre Wurzeln sind oder sie sich besonders wohlfühlen. Den Anfang macht FPÖ-Klubobmann Mario Kunasek. An den Windorfer Teichen am westlichen Grazer Stadtrand erzählt der Politiker aus seinem Privatleben. Man erfährt unter anderem, warum Kunasek Mannschaftssport für Sohn Theo (5) für so wichtig hält, wie er die Freizeit verbringt, wie seine Familie zu Camping-Fans wurde und wie er eigentlich in die Politik fand.