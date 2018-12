Facebook

Soziallandesrätin Kampus © land

In der Landesregierungssitzung am Donnerstag (6. 12.) steht am Rande eine Änderung in der "Mindestsicherungsgesetz-Durchführungsverordnung" an. Keine Ursache, auch in den Jahren zuvor wurde anhand der jährlich neuen Ausgleichszulage (Pensionen) die Mindestsicherung korrigiert.

