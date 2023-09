Herr Hirtler, Sie feiern im Herbst Ihr 20-jähriges Jubiläum als „Ermi-Oma“ auf der Kabarettbühne. Wann geht es los?

MARKUS HIRTLER: Ich bin ab 3. Oktober auf Tour. Premiere ist in Niederösterreich. Die erste Vorstellung in der Steiermark findet am 25. Oktober in Lannach statt. Bis Ende März stehe ich dann jede Woche drei Mal auf der Bühne.