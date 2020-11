Facebook

Der Bauboom in Graz reißt nicht ab © Bernd Hecke

Ja, die Dichte der Baukräne ist in Reininghaus am höchsten. Aber gebaut wird längst nicht nur im neuen Stadtteil in Eggenberg. Generell reißt der seit Jahren anhaltende Bauboom in Graz nicht ab – und die Grafik zeigt: Den verhältnismäßig höchsten Zuwachs gibt es im Grazer Süden. Liegt das Plus an Wohnungen seit 2015 im Grazer Schnitt bei neun Prozent, sind es in Puntigam 47 (!) Prozent. Das zeigt der Wohnungsmarktbericht der Immobilienentwickler Trivalue und EHL.