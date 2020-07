Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das alte Zusatztaferl bei der Kernstockgasse © KLZ/Kanizaj

Ottokar Kernstock, man muss es sagen, war schon einmal beliebter. Ja, der „Pfarrer, Dichter romantisch-nationaler Lieder“ und Autor des „Hakenkreuzliedes“ von 1923 wurde auch in Graz durch die Benennung der Kernstockgasse im Bezirk Gries geehrt. Am Tag der Verabschiedung der Grazer Literaturlegende Alfred Kolleritsch hat die KPÖ, die gerade erst die Entnazifizierung der Denkmäler am Schloßberg gefordert hat, vorgestern nun darauf gedrängt, doch die Kernstock- in Kolleritschgasse umzubenennen, damit die Gasse endlich ein Straßenschild trage, „zu dem man tatsächlich ,aufsehen‘ kann“.