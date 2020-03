Facebook

Jochen Rindt - in Graz wird 50 Jahre nach seinem Tod ein Platz nach ihm benannt © Christian Sanlder

Zum 50. Mal jährt sich heuer das Todesjahr von Formel-1-Legende Jochen Rindt. Aus diesem Anlass frischt man in Graz die Erinnerung an einen bekannten Sohn der Stadt wieder auf. Unter anderem soll, wie bereits angekündigt, ein Platz im zukünftigen Stadtteil Reininghaus nach Jochen Rindt benannt werden. Der Gemeinderat macht nun in seiner nächsten Sitzung in der kommenden Woche auch formal den Weg dafür frei: Die Bennung von fünf Straßen und Namen ist dabei Thema.