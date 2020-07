Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Nazi-Unterstützer und Heimatdichter Kloepfer: KP fordert kritische Kontextualisierung der Büste. © Juergen Fuchs

Bei den Arbeiten am Schloßbergmuseum sind auch Renovierungen an Gebäuden auf dem Schloßberg inkludiert. Diese Gelegenheit sollte man nutzen um zu prüfen, was besser entfernt werden sollte, fordert die Grazer KPÖ-Gemeinderätin Christine Braunersreuther. Sie nennt gleich mehrere Beispiele, die man für eine "Entnazifizierung" in Betracht ziehen solte.