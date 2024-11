Die Steiermark wählte am 24. November 2024 einen neuen Landtag. 188.813 Personen waren in Graz wahlberechtigt. Hier finden Sie im Lauf des Wahlabends die Ergebnisse für die Landeshauptstadt und alle Stadtbezirke.

188.813 Grazerinnen und Grazer sind bei der Landtagswahl 2024 wahlberechtigt. Gemeinsam mit dem Umland-Bezirk Graz-Umgebung kommt Graz bei der Wahl eine besondere Bedeutung zu. Die beiden bevölkerungsreichsten Bezirke der Steiermark bilden zusammen den Wahlkreis 1, hier sind für die Parteien die meisten Mandate zu holen. 15 (von insgesamt 48) waren es 2019, diesmal sind es sogar 16 Mandate. Das hat mit der Bevölkerungsentwicklung zu tun: In der Landeshauptstadt und im Speckgürtel steigen die Einwohnerzahlen, in der Obersteiermark gehen sie zurück.

Drei Parteien treten bei der Landtagswahl nur in Graz und in Graz-Umgebung an

Ebenfalls spannend: Im Wahlkreis 1, und damit in Graz und in Graz-Umgebung, rittern gleich neun Parteien um die Stimmen der Wählerinnen und Wähler. ÖVP, SPÖ, FPÖ, Grüne, Neos, KPÖ sind in allen vier Wahlkreisen der Steiermark vertreten. KFG, MFG und DNA treten nur im Wahlkreis 1 an. Zudem gilt das Grazer Wahlergebnis für die arrivierten Parteien seit Jahren als entscheidender Faktor bei der Frage, ob sich der Gesamtsieg ausgeht oder nicht.

Hier sehen Sie ab 16 Uhr die bereits eingetroffenen Ergebnisse für Graz und seine Stadtbezirke!

Rückblick auf die Landtagswahl 2019

Bei der letzten Landtagswahl 2019 hatten die Grazerinnen und Grazer die ÖVP zur stärksten Partei in der Landeshauptstadt gemacht. Sie landete mit 25,1 Prozent der Stimmen auf Platz eins. Schon knapp dahinter folgten die Grünen mit 24,7 Prozent. Die SPÖ kam auf 15,5 Prozent, die KPÖ holte 13,2 Prozent, noch vor der FPÖ (13,1 Prozent). Die Neos schafften es auf 8,3 Prozent.