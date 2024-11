Nichts ging mehr im Morgenverkehr in Graz, zumindest bei den Öffis: Die Holding Graz Linien hatten mit gleich zwei Vorfällen zugleich zu kämpfen. Einerseits gab es gegen 8.15 Uhr ein technisches Gebrechen bei einer Straßenbahn in der Herrengasse, die somit das Schienennetz-Nadelöhr blockierte – ein Schienenersatzverkehr musste eingerichtet werden.

Aber nicht nur das: In der Körösistraße kam es um 7.45 Uhr zur Kollision eines Pkws mit einer Straßenbahn – es ist bereits das dritte Mal binnen acht Tagen, nachdem es erst im August und September zu einer Unfallserie gekommen war. Laut Polizei dürfte eine Pkw-Lenkerin das Abbiegeverbot in die Wartingergasse übersehen haben, sie kollidierte mit der Straßenbahn, die in Richtung stadteinwärts fuhr. Die Frau wurde leicht verletzt und im LKH ambulant behandelt. Auch in diesem Fall mussten die Graz Linien einen Schienenersatzverkehr einrichten.

Kurz nach 9 Uhr waren alle Linien wieder im Betrieb.