Und wieder ein Verkehrsunfall, in den eine Straßenbahn verwickelt war: Am Glacis, Ecke Maiffredygasse, ist es am Dienstag kurz nach 14 Uhr zu einer Kollision zwischen einer Bim der Linie 7 und einem Firmenauto gekommen. Details zum Unfallhergang sind noch keine bekannt, ersten Informationen zufolge gab es aber keine Verletzten.

Die Holding Graz Linien richteten einen Schienenersatzverkehr für die Straßenbahnen der Linien 1 und 7 ein; mittlerweile verkehren diese aber wieder.