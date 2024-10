Die Serie der Straßenbahnunfälle im Grazer Stadtgebiet reißt nicht ab. Dienstagnachmittag kollidierte eine Bim der Linie 1 auf der Kreuzung Hartenaugasse und Leechgasse mit einem Pkw. Der genaue Unfallhergang ist laut Polizei noch nicht geklärt. Auch die Rettung war vor Ort, genaue Angaben zu verletzten Personen gibt es noch nicht. Es soll sich jedoch niemand schwerer verletzt haben. Laut Holding Graz gab es eine kurze Störung in diesem Bereich, um 18 Uhr fuhren die Straßenbahnen aber bereits wieder planmäßig.

An dieser Stelle - Ecke Hartenaugasse/Leechgasse - ereignete sich der Unfall © Google Maps

Viele Bim-Unfälle in den vergangenen Wochen

Der Unfall in Geidorf reiht sich in eine Serie in den vergangenen Wochen ein. Erst am Sonntagabend gab es in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße eine Kollision zwischen einem Pkw und einer Bim. Der Lenker wurde dabei leicht verletzt. Mitte September kam es binnen einer Woche zu zwei Unfällen mit Beteiligung einer Straßenbahn: einmal am Glacis und einmal in Andritz.

Am 11. September waren in Liebenau zwei Straßenbahnen zusammengekracht, zehn Menschen sind dabei verletzt worden. Am selben Tag war zudem ein Auto – nach einer Vorrangsverletzung – im Bereich Körösistraße in eine Straßenbahn gekracht. Und im August übersah ein Bub in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße eine Straßenbahn – und erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen. Holding und Stadt Graz verwiesen dabei auf geplante Entschärfungen entlang der Verkehrsader.