Ein Fahrschüler übt mit der Straßenbahn an der Liebenauer Tangente Gleisbremsungen, eine nachkommende Straßenbahn übersieht ihn, es kommt zum Auffahrunfall. Der Fahrschüler und neun Fahrgäste der zweiten Garnitur werden verletzt. Ein 85-jähriger Autolenker übersieht in der Körösistraße sowohl ein Abbiegeverbot als auch eine herannahende Bim, es kommt zur Kollision, der Autolenker wird dabei leicht verletzt. Ein Lkw-Lenker streift in der Alten Poststraße eine Straßenbahn, hier gibt es keine Verletzten. Allein am Mittwoch sind in Graz drei Unfälle mit Straßenbahnen passiert.