Endlich fahren sie wieder! Seit Ferienbeginn waren ab Jakominiplatz die Linien E1 und E7 statt der Straßenbahnlinien nach Mariatrost und St. Leonhard unterwegs – die Sommerferien waren wieder Schienenersatzverkehr-Saison. Saniert wurden hier die Schulferien über die Gleise der Linien 1 und 7 zwischen der Maiffredygasse und dem Parkhotel samt Unterboden – ein Vorhaben, das man auch für Änderungen im Autoverkehr und eine Umgestaltung des öffentlichen Raums nutzte. Die Umgestaltung mit neuen Bäumen, Bankerln und einem Wasserspieltisch als ganz neues Element lässt aber noch etwas auf sich warten: Die neuen Gestaltungselemente werden bis zum 20. September aufgestellt.

In der Elisabethstraße parallel dazu gehen die Bauarbeiten noch bis November 2025 weiter.

Was sich im Sommer in der Leonhardstraße getan hat

Inzwischen hat sich aber einiges in der Straße getan: Der Nachhaltigkeitsladen Minimali ist ins Lendviertel gezogen, bei der Reiterkaserne wurde auf beiden Seiten der Straße kräftig in die Hände gespuckt. Einerseits wurde die Spar-Filiale komplett umgebaut und u. a. mit digitalen Preistafeln und einer neuen Wärmerückgewinnungsanlage ausgestattet, sie ist seit Donnerstag wieder geöffnet. Andererseits hat Alfi Haselwander seine Tribeka-Filiale frisch renoviert. Neu sind vor allem der komplette Eingangsbereich samt Theke und die Kühlschränke.

Und beim Girardihaus, das die Kunstuni ja umbauen wird, sollte es auch bald losgehen: Am Tag des Denkmals am 29. September können Besucher erstmals in die Räumlichkeiten.