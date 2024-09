Leonhardstraße: Zum Schulbeginn wieder offen

Quasi mit der letzten Pausenglocke im Juli ging es los. Die Schulferien über wurden die Gleise der Linien 1 und 7 zwischen der Maiffredygasse und dem Parkhotel samt Unterboden saniert – ein Vorhaben, das man auch für Änderungen im Autoverkehr und eine Umgestaltung des öffentlichen Raums nutzte. Um die Straßenbahnen schneller zu machen, können etwa Autolenker künftig nicht mehr vom Glacis kommend in die Maiffredygasse fahren und die Schrägparkplätze vor dem Spar wurden durch – freilich weniger – Längsparkplätze ersetzt. Da die geplante Umgestaltung mit neuen Bäumen, Bankerln und einem Wasserspieltisch als ganz neues Element nicht nur auf Gegenliebe bei den Anrainern stieß, wurden die Pläne leicht adaptiert, es gibt nun weniger Sitzgelegenheiten als geplant, dafür mehr Mistkübel. Die Baustelle wird wie geplant fertig, ab Montag fahren die Straßenbahnen wieder. Die neuen Gestaltungselemente werden anschließend, bis 20. September, aufgestellt.

Elisabethstraße: Gebaut wird auch noch nächstes Jahr

Für heftige Diskussionen hatte der Umstand gesorgt, dass im Osten sowohl zeitlich als auch örtlich parallel in zwei Straßen gearbeitet wird – zähflüssiger Verkehr in den Spitzenzeiten blieb da nicht aus, da ging es auch für die Schienenersatzverkehr-Busse aus der Leonhardstraße nur langsam weiter. Am Ende der Baustelle, allerdings erst im November 2025, soll es ganz anders aussehen – im Zuge einer Pünktlichkeitsoffensive bekommen Regiobusse eine eigene Spur, der Autoverkehr verliert eine. Auslöser war eine dringend notwendige Erneuerung der Wasser- und Fernwärmeleitungen, die man gleich für einen großen Umbau nutzte, so werden etwa auch die Gehsteige verbreitert.

Die Elisabethstraße wird erst kommendes Jahr fertig © Stefan Pajman

Joanneumring: Radring ist im Oktober fertig

Am Lückenschluss beim Radring um die Innenstadt wird noch bis Oktober gebaut. Dass am Opernring – wie vorab angekündigt – jetzt mehrere, großteils kranke, Bäume gefallen sind, hat für Aufregung gesorgt. Fünf Bäume wurden allerdings versetzt und insgesamt 14 neue gepflanzt.

Am Opernring / Joanneumring mussten Bäume entfernt werden © Stefan Pajman

Innenstadtentlastung: Tegetthoffbrücke bis 29. November fertig

Die Gleisbauarbeiten in der Belgiergasse laufen noch bis Mitte September, im Oktober folgt der Grieskai, also die Verbindung zur Tegetthoffbrücke – eine Fahrspur soll hier aber geöffnet bleiben. Am 29. November soll die Brücke für den Verkehr freigegeben werden, ab September wird die Fahrbahnplatte in einem Zug asphaltiert. Bis dahin erfolgen in der Belgiergasse und am Grieskai noch die Straßenbau- und Pflasterungsarbeiten.

Puntigam: Zweigleisiger Ausbau noch bis 29. November

Der zweigleisige Ausbau der Straßenbahn läuft heuer noch bis 29. November, bis dahin fährt ein Schienenersatzverkehr zwischen Zentralfriedhof und Puntigam.