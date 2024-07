Gelbe Punkte auf dem Asphalt der Grazer Straßen und Plätze: Die sind mittlerweile schon zum gewohnten Stadtbild geworden – allerdings als Symbol für die Begegnungszonen, die es in Graz mittlerweile im Lendviertel, in der Zinzendorfgasse und neuerdings in der Kaiserfeldgasse gibt. Hier weisen die „Begegnungslinsen“, eine Grazer Spezialität, erfunden von den Verkehrsplanern von Verkehrplus, auf eine verkehrsberuhigte Zone hin, in denen sich das Tempo an den langsamsten Verkehrsteilnehmern, den Fußgängern, orientiert.