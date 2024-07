Passend zum Schulschluss war es am Freitag so weit: Ein weiterer Bauabschnitt im Rahmen der Innenstadtentlastung ist finalisiert und die Neutorgasse wird am 8. Juli für alle Verkehrsteilnehmer freigegeben. Grund genug, zwei Tage lang gemeinsam mit den Betrieben aus dem Neutorviertel und La Strada Graz die bunte Vielfalt der Neutorgasse und das Neutorviertel zu feiern. Was am Samstag geboten wird, lesen Sie hier.