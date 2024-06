Nach der schweißtreibenden Arbeit und vor der Probe aufs Exempel kommt die Gaude: Am 5. und 6. Juli laden Stadt und Holding Graz zum Fest ins Neutorviertel. Mit Gratis-Eiskugeln, Kinderprogramm, Modenschauen und La-Strada-Vorstellungen will man Anrainern wie Unternehmern für die Geduld danken und mit ihnen „nach einer herausfordernden Zeit“ anstoßen, so Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) – und zugleich auf die neuen Platzverhältnisse in der Neutorgasse einstimmen, die am 8. Juli wieder für den Verkehr freigegeben wird.