Schon im Jahr 2020 war klar, dass sich das Viertel wandeln wird. Damals war noch von „Innenstadt West“ die Rede, heute nennt man es Neutorviertel, es ging und geht aber immer um das Straßengeflecht Kaiserfeldgasse, Raubergasse, Kalchberggasse & Co. Schon 2020 kündigte Elke Kahr (KPÖ) als damalige Verkehrsstadträtin an, das Areal im Zuge der Tram-Baustelle in der Neutorgasse bis 2024 so gut wie autofrei machen zu wollen und die Fußgängerzone auszuweiten. Der damalige Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) zur Idee: „Das muss rascher kommen.“