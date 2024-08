Hoooruck! Bereits seit März 2023 spucken unzählige Arbeiter rund um die Grazer Neutorgasse in die Hände. Das Ziel ihres Einsatzes: Mit einer nagelneuen Grazer Tramstrecke soll das „Nadelöhr“ Herrengasse entlastet werden. Durch Letztere zwängen sich Tag für Tag 119 Straßenbahngarnituren – wohlgemerkt allein im Zeitraum zwischen 7 und 8 Uhr früh! Also wird eine zweite Straßenbahnroute gebaut, ab Ende 2025 fahren dann einige Garnituren vom Jakominiplatz via Neutor- und Belgiergasse zur Annenstraße.