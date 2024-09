Bevor im nächsten Jahr die neue Strecke für die Innenstadtentlastung in Betrieb geht, können ein paar Wochen lang gleich vier Bim-Linien – nämlich 1, 4, 6 und 7 – nicht fahren. Einerseits erfolgt im Zeitraum von Ende Mai 2025 bis Anfang September 2025 der Gleisanschluss der neuen Strecke durch die Belgiergasse und die Vorbeckgasse an die Annenstraße. Andererseits nutzt man den Umstand, dass die Straßenbahnen in diesem Zeitraum nicht durch die Annenstraße kommen, für weitere Projekte. So müssen die erst 2012 verlegten Gleise in der Unterführung des Hauptbahnhofs wegen starker Abnützung saniert werden, was man von Ende Mai bis Anfang Juli durchführt. Während der Bim-Pause werden dann auch gleich die Zufahrten zur Remise Eggenberger Straße (Schienen der Westzufahrt im Mai; Einbau der Ostzufahrt Ende Mai bis Anfang Juli) gebaut. Und beim Gleisdreieck Asperngasse werden Anfang Juli bis Anfang September die Weichenanlagen erneuert.

Was heuer noch geplant ist

Schon ab kommenden Montag wird die Bus-Endstation Gösting völlig neu gebaut. Die Wendeschleife benötigt eine Sanierung, die Haltestellen werden bis zum Spätherbst neu angeordnet. Aufgrund der Baustelle werden die betroffenen Linien in einem „Kreisverkehr“ geführt. Richtung Thalersee (48, 48S) steigt man bereits bei der Annakirche um, Richtung Jakominiplatz (40) bzw. Puntigam oder Grottenhofstraße (65, 65A) nutzt man die Haltestellen Annakirche, Volksschule Gösting oder Anton-Kleinoscheg-Straße zum Umstieg.

Am Sonntag, dem 20. Oktober, findet eine große Brandschutzübung bei der Nahverkehrsdrehscheibe Hauptbahnhof statt. Deshalb wird der komplette Straßenbahnbetrieb zwischen Jakominiplatz und Asperngasse von 4.30 bis 15 Uhr eingestellt.

Innenstadtentlastung: Was nächstes Jahr außerdem gemacht wird

Was bei den Arbeiten für die Innenstadtentlastung noch neben dem oben erwähnten Anschluss zur Hauptstrecke fehlt, ist der Gleisbauabschnitt zwischen der Griesgasse und der Defreggergasse. Er wird kommendes Jahr im Frühjahr umgesetzt. Die Oberfläche soll bis Ende August wiederhergestellt sein, abschnittsweise werden Kanal, Fernwärme und Co erneuert.

Die Langzeit-Baustelle in der Peter-Tunner-Gasse ist auch kommendes Jahr noch nicht beendet: Der Neubau der ÖBB-Unterführung läuft noch bis Mitte 2026.