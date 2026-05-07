Die Trockenheit, unter der die Steiermark seit Wochen stöhnt, hat das Problem massiv verschärft. Zahlreiche Steirerinnen und Steirer nutzen das warme Frühlingswetter, um ihre privaten Pools zu befüllen – und das nicht selten ohne Rücksicht auf die allgemeine Wasserversorgung. Erst am Wochenende war es etwa in Pernegg an der Mur aus diesem Grund zu einem Druckabfall im Leitungsnetz gekommen. Appelle der Gemeinde, Poolbefüllungen vorher anzumelden, wurden weitgehend ignoriert.

Ähnliche Meldungen kommen auch aus anderen steirischen Gemeinden. Im Enns- und Paltental warnen Kommunen vor Versorgungsengpässen und rufen zum Wassersparen auf, Wörschach musste sogar ein allgemeines Pool-Befüllungsverbot aussprechen. So weit will die Landesregierung insgesamt zwar nicht gehen, die Probleme seien aber offensichtlich, räumt die zuständige Landesrätin Simone Schmiedtbauer (ÖVP) ein. Zwar trommeln Land und Gemeinden seit Wochen gebetsmühlenartig, Swimmingpools nur nach Meldung an die zuständige Gemeinde zu befüllen bzw. online verfügbare Befüllungskalender zu nutzen. „Aber das funktioniert bisher einfach nicht, kaum jemand nutzt das“, seufzt man im Büro der Landesrätin.

Pools: Wenn Freiwilligkeit nicht fruchtet, setzt es Vorgaben

Offensichtlich ist somit: Mit Appellen alleine findet das Land – vor allem in einer Trockenphase wie derzeit – nicht das Auslangen. Schmiedtbauer ruft die steirischen Wasserverbände aus diesem Grund zu einem Gipfelgespräch nach Graz, um weitere Schritte auszuloten. Der Fokus soll dabei vorerst weiterhin auf Freiwilligkeit liegen, allerdings könnte das Ende der Fahnenstange diesbezüglich bald erreicht sein. „Wir bauen auf die Einsicht und Vernunft der Menschen, aber wenn das abermals nicht fruchtet, sind künftig auch ordnungspolitische Maßnahmen nicht ausgeschlossen“, heißt es aus dem Landhaus.

Der Fokus soll vorerst (noch) auf Freiwilligkeit liegen: Simone Schmiedtbauer © APA / Georg Hochmuth

In Frage kämen dafür grundsätzlich sowohl Einschränkungen bei den Befüllungen als auch ein Schrauben an den Wassergebühren. Derartiges hatte zuletzt im Vorjahr Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom (ÖVP) ins Gespräch gebracht. Schmiedtbauer hatte im April diesbezüglich noch abgewunken, eine solche Lösung allerdings nicht für alle Zeit ausgeschlossen.

Zahl der privaten Pools ist massiv angestiegen

Hintergrund des Problems ist nicht nur der Trend zu länger und intensiver werdenden Trockenphasen durch den fortschreitenden Klimawandel, sondern auch die rasant steigende Menge an privaten Pools im Land. Lag deren Zahl vor Ausbruch der Corona-Pandemie noch bei rund 48.000, ist sie inzwischen um mehr als ein Drittel auf rund 66.000 angestiegen. Die höchste Pool-Dichte im Land gibt es laut Daten der Landesregierung übrigens im Bezirk Leibnitz mit 9,3 Swimmingpools auf 100 Einwohner. An zweiter Stelle rangiert der Bezirk Graz-Umgebung (8,6 Pools). Insgesamt kommen auf 100 Steirerinnen und Steirer 5,3 Pools – Tendenz weiter steigend.

In Summe liegt der steirische Haushaltswasserbedarf laut Landesangaben bei jährlich 45 Kubikmetern pro Kopf. Die Befüllung der privaten Pool hält daran zwar nur einen Anteil von wenigen Prozentpunkten. Stein des Anstoßes ist aber weniger die übers Jahr gerechnete gesamte Wassermenge, die für Swimmingpools verwendet wird, sondern dass die Befüllungen oft gleichzeitig passieren und die Leitungsnetze somit an ihre Grenzen bringen.

Wasserversorgung wird um Millionenaufwand ausgebaut

Parallel arbeitet die Steiermark am Ausbau des überregionalen Trinkwasserversorgungsnetzes, der durch die steigenden Verbräuche und die Klimaentwicklung immer drängender wird. In Summe 150 Millionen Euro sollen bis 2050 in neue Leitungen und Hochbehälter fließen. Das bestehende Transportleitungsnetz umfasst rund 300 Kilometer, hinzu kommen die örtlichen Versorgungsnetze.