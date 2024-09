Schwerer Verkehrsunfall am Grazer Hauptplatz. Kurz vor 12 Uhr am Dienstag lief ein Passant gegen eine Straßenbahn und wurde dabei unter der Straßenbahn eingeklemmt. Die Beamten der nahen Polizeiinspektion Schmiedgasse konnten gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr den Mann befreien und haben mit Rettungskräften (Jumbo und Notarzt) versucht, ihn zu reanimieren – letztendlich leider vergeblich: „Der Mann ist leider verstorben“, bestätigt Polizei-Sprecher Heimo Kohlbacher.

Der genaue Unfallablauf ist derzeit noch unklar, die Ersterhebung ist im vollen Gange. Was Zeugen berichten: Der Mann soll zwischen der zweiten und dritten Tür in die Straßenbahn gelaufen sein.

Die Polizei ersucht dringend, „Absperrmaßnahmen im Umkreis des Hauptplatzes einzuhalten und den Anweisungen der anwesenden Einsatzkräfte Folge zu leisten“. Es waren im Zuge des Einsatzes und der zentralen Lage viele Schaulustige vor Ort.

Unfall am Hauptplatz macht Schienenersatzverkehr notwendig

Aufgrund des Unfalles am Hauptplatz stehen aktuell (Stand 13.40 Uhr) alle Straßenbahnlinien in der Herrengasse still. Für alle Linien wird ein Ersatzverkehr mit Bussen ab Jakominiplatz eingerichtet, die zur Laudongasse sowie nach Andritz fahren.

Die Haltestellen Hauptplatz, Südtiroler Platz, Schloßbergplatz und Schloßbergbahn sind aktuell nicht anfahrbar, heißt es seitens der Holding Graz Linien. Aktuell pendeln die Linien 1 und 7 zwischen Eggenberg/UKH und Wetzelsdorf, die Linien 4 und 6 im Osten zwischen Reininghaus und Smartcity beziehungsweise wenden von St. Peter oder Liebenau kommend am Jakominiplatz – genauso wie die Linien 3 (von Krenngasse kommend) und 5 (von Zentralfriedhof).