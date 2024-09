Nichts ging mehr auf der Straßenbahnlinie 4: Ausgerechnet bei einer Probefahrt blieb kurz nach 10 Uhr zwischen den Haltestellen Jakominigürtel und Stadthalle eine Bim hängen. Die ihr folgenden Straßenbahnen konnten nicht weiterfahren. Die Holding Graz Linien mussten einen Schienenersatzverkehr ab Jakominiplatz mit Bussen einrichten. Seit 11 Uhr ist die Störung beendet, die Straßenbahnen können wieder fahren.

Bereits der zweite Vorfall an einem Vormittag: In Andritz gab es im Frühverkehr ebenfalls einen Schienenersatzverkehr für die Linie 3, die aufgrund eines betrieblichen Vorfalls nicht weiterfahren könnte. Ab 8.25 Uhr war die Linie wieder in Betrieb.