Ein Rettungseinsatz in einer Straßenbahn lässt Dienstagmittag Ersatzbusse ausrücken. Nach ersten Informationen kam in einer Garnitur der Linie 5 ein Fahrgast zu Sturz – auf Höhe Seniorenzentrum in der Theodor-Körner-Straße. Weil in diesen Minuten der Einsatz noch andauert, können die Linien 3 und 5 derzeit nicht nach Andritz fahren, seitens der Graz-Linien wurde daher ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.