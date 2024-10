Der genaue Unfallhergang ist noch Gegenstand der polizeilichen Erhebungen. Fest steht, dass es Sonntagabend gegen 18.30 Uhr auf der Conrad-von-Hötzendorf-Straße zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn kam. Bei dem Unfall wurde laut Polizei der Autofahrer leicht verletzt, Straßenbahnfahrer und Insassen blieben unverletzt. Rotes Kreuz und Feuerwehr waren ebenso im Einsatz.

Unfallserie reißt nicht ab

Erst am 11. September waren in Liebenau zwei Straßenbahnen zusammengekracht, zehn Menschen sind dabei verletzt worden. Am selben Tag war zudem ein Auto – nach einer Vorrangsverletzung – im Bereich Körösistraße in eine Straßenbahn gekracht. Und im August übersah ein Bub in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße eine Straßenbahn – und erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen. Holding und Stadt Graz verwiesen dabei auf geplante Entschärfungen entlang der Verkehrsader.