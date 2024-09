Noch sind keine Details bekannt, fest steht nur, dass am Montagmorgen ein Rettungseinsatz in einer Straßenbahn vor dem Grazer Einkaufszentrum „Murpark“ stattfand – nach ersten Informationen kam ein Fahrgast in der Bimgarnitur zu Sturz und verletzte sich dabei. Jedenfalls bestätigten die Graz-Linien gegen 9.30 Uhr, dass wegen des Einsatzes von Rettung und Polizei derzeit die Bimlinie 4 schon beim Stadion Liebenau wenden muss. Man habe bereits Ersatzbusse losgeschickt, die bis zum Murpark pendeln. Kurz nach 10 Uhr kam nun die Meldung, dass der Einsatz beendet sei und die Linie 4 wieder regulär unterwegs sei.