Am Sonntag (20. Oktober) findet am Grazer Haupt-Bahnhof eine große Notfall-Übung statt. Der öffentliche Verkehr in Graz wird an diesem Tag eingeschränkt sein. Bei der großen Notfall-Übung versuchen die Einsatz-Kräfte ein Feuer in einem brennenden Bus zu löschen. Der Bus soll mit einer Straßenbahn kollidieren.

Gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen der Polizei, Rettung und der Feuerwehr sollen die Einsatzkräfte in unterschiedlichen Unfall-Kategorien üben. Damit will sich die Holding Graz auf die nächsten Unfälle vorbereiten.

Die große Notfall-Übung beginnt um 4 Uhr in der Früh und dauert bis 15 Uhr am Nachmittag. Für die Fahrgäste wurden Ersatz-Busse eingerichtet. Die Ersatz-Busse der Linien 1,4, 6 und 7 werden die Strecke Jakominiplatz – Hauptbahnhof – Asperngasse anfahren. Dazu werden mehrere Haltestellen verlegt.

Umbau-Arbeiten im nächsten Jahr

Die Notfall-Übung am Sonntag (20. Oktober) ist bereits für das nächste Jahr. Zwischen Mai 2025 bis September 2025 können die Straßenbahn-Linien 1,4,6 und 7 nicht fahren. Der Grund dafür sind die Umbau-Arbeiten in der Grazer Innen-Stadt.