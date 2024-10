Ein Bus kollidiert im Tunnel beim Hauptbahnhof mit einer Straßenbahn – der Bus fängt auch noch Feuer und es gibt viele verletzte Fahrgäste. Ein Szenario, das glücklicherweise in der reinen Straßenbahn-Unterführung recht unwahrscheinlich und auch nur eine Übungsannahme ist: Am Sonntag proben die Holding Graz Linien gemeinsam mit Einsatzkräften von der Polizei, der Rettung und der Feuerwehr mehrere unterschiedliche Unfallszenarien bei der Nahverkehrsdrehscheibe Hauptbahnhof. Dabei geht es für die Grazer Verkehrsbetriebe vor allem darum, Notfallsituationen zu üben, die Notfallkette mit den Einsatzkräften in Gang zu setzen sowie den Umgang mit einer Krisensituation zu proben. Die Löschung und Bergung der Fahrgäste erfolgt durch die Feuerwehr.

Für die Fahrgäste bedeutet dies allerdings auch große Einschränkungen im Öffi-Verkehr: Die Straßenbahnstation Hauptbahnhof ist am Sonntag von 4.30 bis rund 15 Uhr gesperrt. Für die Linien 1, 4, 6 und 7 wird auf der Strecke Jakominiplatz – Hauptbahnhof – Asperngasse ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Die Busse Richtung Asperngasse fahren bei der Haltestelle des 52ers Richtung Zentralfriedhof ab, die Busse Richtung Jakominiplatz beim 53er in Richtung Stattegg. Die Haltestelle Esperantoplatz/Arbeiterkammer in Richtung Hauptbahnhof/Asperngasse wird am Sonntag auf die Höhe des Hauses Annenstraße 40 vorverlegt.

Die Notfallübung 2016 im Video

Der mehrere Stunden andauernde Schienenersatzverkehr für gleich vier zentrale Straßenbahnlinien zugleich ist aber auch eine „Übungsannahme“ für das kommende Jahr: Denn im Zuge der Arbeiten für die Innenstadtentlastung können genau dieselben Linien gleich vier Monate lang nicht fahren. Zwischen Ende Mai 2025 bis Anfang September 2025 erfolgt der Gleisanschluss der neuen Strecke durch die Belgiergasse und die Vorbeckgasse an die Annenstraße. Dazu wird auch die bereits stark abgenutzte Unterführung des Hauptbahnhofs erneuert, und bei der Remise Eggenberger Straße baut man die Zufahrten, beim Gleisdreieck Asperngasse werden Anfang Juli bis Anfang September die Weichenanlagen erneuert.