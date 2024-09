Es ist wohl der Alptraum eines jeden Autofahrers: Man fährt durch einen Tunnel und plötzlich steht da mitten in einer Rauchwolke ein brennendes Fahrzeug. Wenn so ein Extremfall eintritt, müssen alle technisch und menschlich kontrollierten Abläufe perfekt funktionieren, damit es nicht zur Katastrophe kommt. Genau das wurde am Freitag im Himmelreichtunnel in Hausmannstätten unter Einbindung von Feuerwehren und Rettungsdienst geprobt.