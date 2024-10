Die Vorfreude auf den Urlaub ist groß bei den Passagieren der Eurowings-Maschine, die eigentlich Dienstag gegen Mittag von Graz in den Urlaub in das Fantasie-Urlaubsziel „Tomorrow Town“ abheben wollten. Aber dann geht alles ganz schnell, das Unvorstellbare passiert: mehrere Täter bringen das Flugzeug in ihre Gewalt und nehmen Geiseln.