Es war ein kurioser Vorfall am Flughafen Graz, der gleichsam Sorge und Ärger der Passagiere nach sich zog. Laut Informationen der Kleinen Zeitung räumte die Polizei bereits am Freitagnachmittag das Transferareal, also die Abflughalle des mit 110 Jahren ältesten Verkehrsflughafens Österreichs. Ein Unbekannter verschaffte sich zuvor ohne Sicherheitskontrolle Zugang in den Bereich, in dem sich auch ein Kaffeehaus und der Duty-free-Shop befinden. Von hier gelangt man direkt zu den Flugzeugen.