Nicht nur in Graz warteten viele Urlaubsgäste am Sonntag und Montag insgesamt 27 Stunden (!) auf ihren Abflug nach Antalya. Auch an der Türkischen Riviera waren zeitgleich zahlreiche Passagiere gestrandet. Sie mussten fast genauso lange auf ihren Heimflug warten. Der Grund: Das Flugzeug, das die Reisenden aus der Steiermark in die Türkei bringen sollte, stand noch am Antalya Havalimani Airport.