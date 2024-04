Weil das aktuelle Wetter ja förmlich nach Kofferpacken und Sonnenuntergängen am Meer schreit, passt es gut, dass der Sommerflugplan für den Grazer Airport in trockenen Tüchern ist: 31 Destinationen in 13 Ländern sind dabei ab Graz nonstop erreichbar. Neben den großen Umsteigeflughäfen wie Wien, Frankfurt und München, die man täglich anfliegt, erreicht man beliebte Destinationen auch mehrmals wöchentlich von der steirischen Landeshauptstadt aus – von Antalya über Palma de Mallorca bis Rhodos.

Oder darf es doch Larnaca oder Hurghada sein? Diesen ägyptischen Strandort erreicht man beispielsweise nach knapp vier Stunden von Graz aus – und ab 227 Euro, wie ein aktueller Check auf den gängigsten Onlineplattformen zeigt.