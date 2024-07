Horrorstart in die Ferien! Eigentlich wollten Dutzende Passagiere des Fluges XQ179 von Sun Express bereits seit Montagfrüh ihren Urlaub auf den Stränden der türkischen Südküste genießen. Stattdessen sind sie gestrandet – und sitzen am Flughafen Graz fest: „Hier befinden sich zahlreiche Familien mit kleinen Kindern, die unter den unzumutbaren Wartezeiten und der fehlenden Kommunikation sehr leiden“, geben verzweifelte Betroffene gegenüber der Kleinen Zeitung an. Die Situation sei äußerst belastend, heißt es.