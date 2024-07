Die Kritik an der Fluglinie Sun Express reißt nicht ab. Grund ist, dass Urlaubsgäste aus der Steiermark, Kärnten, dem Burgenland und Slowenien am Sonntag mehr als 26 Stunden auf ihren Heimflug von Antalya nach Graz warten mussten. Auch in der steirischen Landeshauptstadt warteten unterdessen Dutzende Passagiere auf das Eintreffen der Maschine, mit der sie wiederum ihre Türkei-Reise antreten wollten. Sie traten ihren Flug letztlich mit 27 Stunden Verspätung an.