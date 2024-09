Top bei Öffis und Flair, Flop bei Parkplätzen

Was schätzen Besucher und Bewohner an der Grazer Innenstadt? Wo wünschen sie sich Verbesserungen? Diesen Fragen ging eine Umfrage der FH Campus 02 nach, die am Donnerstag präsentiert wurde. Die wichtigsten Ergebnisse.