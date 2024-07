Offline Retail hat dem Lendviertel „Ciao“ gesagt und ist in die Sporgasse gezogen. Das Geschäft wird von der Caritas über Offline, das Beschäftigungsprojekt für suchterkrankte Menschen, geführt und bietet ausgewählte Second-Hand- und Upcycling-Mode, einzigartige liebevoll restaurierte Möbelstücke und wertvolle gebrauchte Accessoires an. Alle ausgestellten Produkte werden von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Projekts Offline in den Werkstätten aufbereitet beziehungsweise selbst hergestellt.

Ab sofort ist all das in der Sporgasse 36 unweit des Karmeliterplatzes zu finden, aus der Mariahilferstraße 19 ist man bereits ausgezogen. Am 25. Juli feiert man den neuen Ort mit Livemusik, Fingerfood und kleinen Überraschungen.

In der Herrengasse tut sich auch etwas: Hier wird der Optiker Sehen Wutscher mit Anfang August die freigewordenen Flächen von Douglas (mittlerweile im Rathaus) übernehmen, die Arbeiten laufen bereits auf Hochtouren. Damit wird aber wieder eine neue Fläche frei, denn das Unternehmen zieht nur ein paar Hausnummern weiter Richtung Süden, die Filiale in der Herrengasse 18 wird geschlossen.