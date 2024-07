„Die Bude hat Geschichte gemacht“, heißt es in einem Posting von „Wilding – Fett Essen“ in den sozialen Medien. Nun ist sie selbst Geschichte: Am Sonntag hat das alte Standl zum letzten Mal in dieser Form geöffnet, dann wird es abgetragen. „Wie alt es genau ist, wusste auch unsere Vorgängerin nicht, sie schätzt es aber auf 30 Jahre“, sagt Betreiber Bardh Bakalli, für den damit auch eine Ära zu Ende geht. Mit den Worten „Es war ein Erstes-Date-Ort, ein Ort der Gaude, aber auch der Trauer und des Tröstens“, verabschiedet er das geliebte Standl im Posting.