Erst war der beliebte Würstlstand am Dietrichsteinplatz, dann kam vor einem Jahr der Schanzlwirt beim LKH dazu und nun gibt es einen dritten Standort von Wilding: Bardh Bakalli und Oliver Schütze haben mit Hasmik „Jasmin“ Gasparian als Partnerin die auch für externe Gäste geöffnete Gastronomie im neuen Klubhaus des GAK-Tennis in der Körösistraße übernommen. Wie im Schanzlwirt setzt man auch hier auf eine Kombination aus „Börgern“ & Co. und Gasthausessen. „Wir haben Backhendl, Schnitzel und täglich wechselnde Mittagsmenüs, und etwas Gesundes für die Sportler gibt‘s natürlich auch“, sagt Gasparian, die zuvor mit ihrer Familie die Franzl Weinstube in Puntigam geführt hat.