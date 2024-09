Auch, wenn sie alle am Foto Krawatte tragen, ihr Markenzeichen ist die Fliege, und zwar eine mehrere Meter große: Im ersten Obergeschoß der Sporgasse 9 prangt ein überdimensionales Mascherl, das man kaum übersehen kann, wenn man es einmal entdeckt hat. Fliegen und Krawatten gibt es seit zehn Jahren bei Jeremy‘s in Graz zu kaufen, wie auch maßgeschneiderte Anzüge für besondere Anlässe von der Hochzeit abwärts, Businesskleidung und Freizeitmode sowie hochwertige Accessoires und Schuhe, alles von internationalen Topmarken und kleinen Manufakturen, deren Auswahl man sorgfältig kuratiert.

Dass am Freitag und Samstag das große Jubiläum gefeiert wird, wird man in der Sporgasse nicht übersehen können: „Das ist ein Anlass, unseren Erfolg zu feiern und gleichzeitig den Blick nach vorne zu richten – auf die nächsten erfolgreichen Jahre“, sagen Hannes Riedl, Norbert Pfundner und Christian Hammer, die drei Inhaber des Geschäfts. Kennengelernt haben sich die drei beim Modehaus Brühl, wo alle drei in der Herrenabteilung arbeiteten.

In einer Krisenzeit für den Modehandel – heuer musste etwa Knilli zusperren – blickt man bei Jeremy‘s dennoch hoffnungsvoll in die Zukunft. Durch die Teuerungen würden die Kunden derzeit zwar länger überlegen, ob sie etwas kaufen. Doch Qualität, die man auch lange tragen kann, sei nach wie vor sehr gefragt. „Wir achten auf Kleinigkeiten, etwa die richtige Ärmellänge“, betont Riedl, dazu bietet man den Kunden ein Einkaufserlebnis und Rundum-Service, mit „Kaffeetscherl“ und mehr. „Das ist auch bei den Jungen gefragt.“

Der Grazer Innenstadt will man unbedingt erhalten bleiben: „Dieser zentrale Standort ist das Wichtigste für uns“, so Riedl: Die Sporgasse funktioniere dabei sogar besser als die Herrengasse. Bleibt nur noch eine Frage, die Inhaber heißen Hannes, Norbert und Christian – also wer ist eigentlich Jeremy? Als Inspiration dafür diente Jeremy Hackett, der britische Designer und Gründer von Hackett London. „Er hat uns zum Geburtstag sogar eine Videobotschaft geschickt“, strahlt Riedl.