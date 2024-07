Der traditionsreiche Standort am Grazer Joanneumring ist weit über die Landeshauptstadt hinaus bekannt. Seit Ende Juni war es aber „bis auf Weiteres“ geschlossen, wie es auf einem Zettel an der Tür hieß. Darin verwies man auch auf die aktuelle Baustellensituation als Grund für die vorübergehende Schließung. Doch nun wurde bekannt, dass die Grazer Knilli Moden GmbH ein Konkursverfahren beantragt, wie die Kreditschützer von KSV1870 und AKV mitteilen. 64 Gläubiger sind betroffen, zuletzt war noch ein Dienstnehmer beschäftigt. Passiva von 775.000 Euro stehen Aktiva von 196.500 Euro gegenüber. „Das im Jahr 2021 zum Zweck des Erwerbs eines Modegeschäfts für exklusive Damen- und Herrenmode gegründete Unternehmen hat bis auf ein Dienstverhältnis sämtliche weiteren zum 30. 6. 2024 beendet“, so der AKV.

„Vielzahl von Faktoren“

Die Insolvenzursachen speisen sich aus einer „Vielzahl von Faktoren“, so der KSV1870. Neben den Nachwirkungen der Pandemie werden u. a. auch „Einschränkungen des Geschäftsbetriebes durch massive Baustellen im unmittelbaren Geschäftsbereich“ angeführt. Dadurch seien die erwarteten Umsatzziele nicht erreicht und Erträge nicht erwirtschaftet worden. „Hinzu kommt, dass die bereits ursprünglich sehr hohen Fixkosten des Unternehmens durch Preissteigerungen in den Bereichen Miete und Energie sowie durch erhöhte Lohnkosten massiv weiter anstiegen, was in keiner Weise durch entsprechende Umsätze kompensiert werden konnte, sodass letztlich keine Sanierungsmaßnahmen mehr möglich waren, um das Unternehmen zu erhalten und dieses nachhaltig gewinnbringend fortzuführen“, wird weiters ausgeführt. Eine dauerhafte Fortführung der schuldnerischen Gesellschaft sei demnach nicht beabsichtigt. „Der zu bestellende Insolvenzverwalter wird das Ansinnen der Antragstellerin zu prüfen haben, ohne dass ein weiterer Ausfall für die Gläubiger droht“, teilen die Kreditschützer mit.

Die Gesellschaft, so der Kreditschutzverband, sei mit Gesellschaftsvertrag vom 5. Mai 2020, „zum Zwecke des Erwerbs eines Modegeschäfts für exklusive Damen und Herren Mode gegründet worden, wobei neben der italienischen Mehrheitsgesellschafterin AURORA FASHION S:R:L, als strategischer Partner ein österreichisches Unternehmen, Diva Moden GmbH, mit Sitz in Salzburg, deren Geschäftsführerin ursprünglich auch die Geschäfte in Graz führte, beteiligt sind“.