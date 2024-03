Leerstand. Fehlender Branchenmix. Wenig regionale Originale, viele internationale Ketten. So beschreiben Kritiker den Zustand vieler Innenstädte, auch jenen des Grazer Zentrums. Das will die ÖVP nun ändern. Die Idee, die Wirtschaftsstadtrat Günter Riegler hat: Die Stadt soll eine aktive Rolle in der Vermietung von Gewerbeflächen einnehmen. Konkret sollen über eine eigene Gesellschaft Flächen in einem ersten Schritt angemietet werden, um dann strategisch gesteuert an Händler und Gewerbetreibende unterzuvermieten – nicht an den, der am meisten Miete zahlen kann, sondern an jene, die in die städtische Strategie passen.